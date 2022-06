Angehende Metzger, Bäcker und Schreiner aus Rheinland-Pfalz sollen künftig im europäischen Ausland zwei bis drei Monate Erfahrungen sammeln können. Dafür sollten zunächst Partnerbetriebe in Mainz und Dijon gefunden werden, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering der Deutschen Presse-Agentur in Mainz vor einer Reise in die Partnerregion Burgund-Franche-Comté.

Angehende Metzger, Bäcker und Schreiner aus Rheinland-Pfalz sollen künftig im europäischen Ausland zwei bis drei Monate Erfahrungen sammeln können. Dafür sollten zunächst Partnerbetriebe in Mainz und Dijon gefunden werden, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering der Deutschen Presse-Agentur in Mainz vor einer Reise in die Partnerregion Burgund-Franche-Comté.

«Rheinland-Pfalz ist das europäischste Bundesland», sagte Hering. Die 60 Jahre alte Partnerschaft mit Burgund sei ein Jahr älter als der Deutsch-Französische Vertrag und die älteste Partnerschaft zweier Regionen in Europa. «Rheinland-Pfalz hat vor 60 Jahren Pionierarbeit geleistet und das wollen wir wieder machen.»

So seien je 20 Bürger aus Dijon und Mainz nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und zu Zukunftsthemen befragt worden. Als Resultat daraus soll es nun einen intensiven Austausch zu den Themen Klimaschutz und erneuerbare Energien sowie zum Demokratie- und Europabewusstsein geben. Am ersten Thema arbeitet der Regionalrat Burgund-Franche-Comté mit dem Klimaschutzministerium in Mainz.

Außerdem soll der Jugendaustausch zwischen allen vier Partnerregionen Rheinland-Pfalz, Burgund-Franche-Comté, Oppeln in Polen und Mittelböhmen in Tschechien intensiviert werden, auch um das Demokratiebewusstsein junger Leute zu fördern. «Ein Austausch ist ein prägendes Erlebnis für 16-/17-Jährige», sagte Hering. «Persönliche Kontakte mit Menschen im Nachbarland machen ein Stück resistent gegen populistische Parolen», betonte Hering und verwies darauf, dass weltweit die Zahl der Menschen sinke, die in Demokratien lebten.

Beim durch den Aachener Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich 2019 gegründeten Bürgerfonds stammten fast 60 Prozent der Anträge aus Rheinland-Pfalz, sagte Hering. Das dokumentiere die starke europäische Ausrichtung des Bundeslandes. Eine andere wichtige Säule der Partnerschaft mit der Region Burgund-Franche-Comté sei das vor 31 Jahren vom Landtag gegründete Haus Rheinland-Pfalz in Dijon.

Der Partnerschaftsverband «Rheinland-Pfalz/4er-Netzwerk» habe derzeit 260 Mitglieder - Vereine, Freundschaftskreise und Kommunen. Seit der Gründung 2018 kämen durchschnittlich fünf neue Kommunen pro Jahr hinzu. Im laufenden Jahr hätten schon zehn Gemeinden hinzugewonnen werden können.