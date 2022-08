Stromerzeugung aus Sonnenlicht und Landwirtschaft können Hand in Hand zusammengehen: Bei der ersten Agri-PV-Anlage in Rheinland-Pfalz wachsen Apfelbäume unter waagrecht aufgestellten Solarflächen. "Klimaschutz muss konkret sein und im Alltag praktikabel, das ist der Anspruch den wir haben", sagte Klimaschutz- und Energieministerin Katrin Eder (Grüne) am Donnerstag bei einem Besuch des Pilotprojekts in Grafschaft-Gelsdorf (Kreis Ahrweiler), unmittelbar an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen.