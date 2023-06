In Rheinland-Pfalz leben wieder deutlich mehr Bienenvölker als noch im vergangenen Jahrzehnt. Insgesamt waren es im Jahr 2022 nach Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums in Mainz knapp 46.200 Bienenvölker, wie das Ministerium in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage aus der Landtagsfraktion der Freien Wähler schrieb. Das waren knapp 59 Prozent mehr als noch zehn Jahre vorher. 2012 war die Zahl der Völker auf 29.060 geschätzt worden.