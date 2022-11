Vorläufige neue Karten weisen in Rheinland-Pfalz etwa 28 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen als mit Nitrat belastete "rote Gebiete" aus. Erstmals sind auch zahlreiche Grünlandflächen betroffen, wie das Mainzer Landwirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Bei der vorherigen Ausweisung zum 1. Januar 2021 waren etwa 20 Prozent der Agrarflächen mit Nitrat belastet gewesen. Auch bei Phosphat lag dieser Anteil damals bei rund 20 Prozent. Von 2023 an sollen dem Ministerium zufolge jedoch nur noch rund 15 Prozent der Flächen als von Phosphat beeinträchtigt (eutrophiert) und somit als "gelbe Gebiete" ausgewiesen werden.