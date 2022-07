Eine an Demenz erkrante Frau ist in der Nacht zum Dienstag als Falschfahrerin auf der Autobahn 1 in Richtung Saarbrücken unterwegs gewesen und hat die Haltezeichen der Polizei ignoriert. Andere Autofahrer versuchten, die 75-Jährige durch Hupen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen, diese fuhr aber unbeirrt weiter, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Vor dem Autobahnkreuz Saarbrücken konnte sie schließlich in einer Baustelle von einer Polizeistreife gestoppt werden. Bei der Falschfahrerin handelte es sich um eine Frau aus Frankreich, die dort bereits gesucht wurde, wie es hieß. Die Polizei brachte die 75-Jährige in ein Krankenhaus.