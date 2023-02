Thomas Anders, einstige Modern-Talking-Hälfte, hat auch nach seinem 60. Geburtstag am 1. März viele Pläne. Dazu zählen in diesem Jahr Konzerte etwa in Bulgarien, Kanada und Spanien, ein neues Kochbuch, die Präsentation von Weinen - und ein zweites gemeinsames Album mit "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen (41). "Wir haben sehr großen Spaß", beteuert Anders in seinem Büro bei Koblenz. Das neue Projekt der beiden Schlagerchampions sei ein "Herzensprojekt". Ihr erstes gemeinsames Album im ersten Corona-Jahr 2020 ist damals auf Platz eins der Verkaufscharts geschossen.