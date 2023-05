Der Autor Thomas Hettche (58) übernimmt im Sommersemester die Poetik-Dozentur in Landau. Der Schriftsteller und Essayist werde am 16. und 17. Juni über sein literarisches Schaffen sprechen und Einblicke in sein Schreiben geben, teilte die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern Landau (RPTU) mit. Der in Treis (Kreis Gießen) geborene Hettche war 2020 mit seinem Roman "Herzfaden" über die "Augsburger Puppenkiste" in die letzte Auswahlrunde für den Deutschen Buchpreis gekommen. Bekannt geworden war er mit seinem Debüt-Roman "Ludwig muss sterben" (1989).