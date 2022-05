Die mit 50.000 Euro dotierte Literaturauszeichnung Joseph-Breitbach-Preis geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Natascha Wodin. Wodin werde für ihr literarisches Gesamtwerk geehrt, teilte die Akademie der Wissenschaften und der Literatur am Freitag in Mainz mit. Als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter nehme die in Deutschland geborene, russisch-ukrainischstämmige Autorin in ihrem Buch «Sie kam aus Mariupol» den historischen Komplex von Schuld und Scham in den Blick, der auch nach Jahrzehnten noch in unsere Gegenwart reiche.