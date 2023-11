Bei einem Vollbrand einer Doppelhaushälfte in Saarbrücken ist in der Nacht zum Donnerstag ein hoher Schaden entstanden. Die Bewohner konnten sich den Angaben zufolge selbst vor den Flammen retten, sagte ein Sprecher der Saarbrücker Polizei am frühen Donnerstagmorgen. Es gab keine Verletzten. Der Brand sei im Terrassenbereich ausgebrochen und dann auf die Doppelhaushälfte übergeschlagen. Der betroffene Teil des Hauses ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Laut Polizei war die Brandursache zunächst unklar. Sie schätzt die Schadenshöhe auf einen sechsstelligen Betrag.