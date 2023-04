Wegen einer erhöhten Gaskonzentration im Keller eines mehrstöckigen Wohnhauses in Ludwigshafen sind am Samstag 32 Menschen vorsorglich für rund vier Stunden evakuiert worden. Ursache war "sehr wahrscheinlich" ein defektes Stromkabel im Boden, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Dämpfe der verschmorten Isolierung an diesem Erdkabel und Faulgase im Boden hätten offenbar zu der erhöhten Gaskonzentration geführt. Eine Gasleitung, die in der Nähe des Stromkabels liegt, sei nicht beschädigt gewesen. Nach der Reparatur des Stromkabels sei auch keine erhöhte Gaskonzentration mehr gemessen worden.