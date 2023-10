Ein Mitarbeiter des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen ist bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Der Mann sei bei Arbeiten an einem Bahnkesselwagen mit einer geringen Menge Fluorsulfonsäure in Kontakt gekommen, teilte der Konzern am Sonntag mit. Der Stoff könne schwere Verätzungen und Augenschäden verursachen und sei beim Einatmen giftig. Der Mitarbeiter sei nach einer ersten Versorgung durch einen Notarzt am Samstagabend in eine Klinik gebracht worden.