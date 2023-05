Er war bekannt als "der letzte Mieter im Rathaus-Center" - nun hat der Schuhmacher Advar Tolu den vor dem Abriss stehenden Komplex in Ludwigshafen unlängst verlassen. Der Betreiber eines Schuh- und Schlüsseldienstes habe eine vorzeitige Aufhebung des Mietvertrags zum 30. März 2023 vereinbart, teilte die Verwaltung der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mit. Tolu bestätigte den Auszug: "Ich bin in Absprache rausgegangen", sagte der 46-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle in Ludwigshafen wieder ein Geschäft eröffnen. "Meine Stammkunden warten auf mich."