Einen Tag nach dem Verkehrsunfall auf dem BASF-Werksgelände in Ludwigshafen ist die Zahl der Verletzten korrigiert worden. Insgesamt seien zehn Menschen verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zwei von ihnen, ein 38-jähriger Lkw-Fahrer sowie ein männlicher Fahrgast im Bus, hätten schwere Verletzungen erlitten. Kurz nach dem Unfall am Dienstagabend hatte die BASF von 15 Verletzten berichtet. Bei dem Unglück waren laut Polizeiangaben an einer Kreuzung aus bislang unbekannten Gründen ein mit 30 Menschen besetzter Linienbus und ein Lastwagen zusammengestoßen. Die Behörde schätzte den Schaden auf 200.000 Euro.