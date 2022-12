Ein Altpapierlager eines Kaufhauses in Ludwigshafen ist am Mittwochabend in Brand geraten. Die Flammen im Innenhof seien auch auf das Gebäude übergegriffen, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand, die Mitarbeiter hatten das Kaufhaus noch rechtzeitig evakuiert. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.