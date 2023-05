Eine Notlandung eines Cargolux-Frachtfliegers hat am Sonntagabend am Luxemburger Flughafen zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs geführt. Die Start- und Landebahn musste für mehrere Stunden bis kurz nach Mitternacht gesperrt werden, sodass Flüge umgeleitet oder gestrichen wurden, wie der Flughafen mitteilte. Am Montagmorgen lief der Verkehr wieder weitgehend normal.