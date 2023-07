Bei einem Verkehrsunfall auf der B9 nahe Ludwigshafen sind am Montagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr Ludwigshafen mitteilte, waren zwischen dem Autobahnkreuz Oggersheim und dem Autobahndreieck Ludwigshafen in Fahrtrichtung Speyer drei Autos und ein Lkw zusammengestoßen. Den Angaben zufolge wurde dabei ein Mensch in seinem Wagen eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Die B9 war zeitweise voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.