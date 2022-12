Sechs Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Freitagmorgen in Mainz versucht, mit Störungen des Berufsverkehrs auf die Klimakrise hinzuweisen. In der Nähe des Hauptbahnhofs hätten sich vier von ihnen jeweils mit den Händen auf der Binger Straße in Richtung Innenstadt festgeklebt, sagte eine Sprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Dadurch komme es zu Rückstau und Verkehrsbeeinträchtigungen. Umleitungen seien eingerichtet. Die Einsatzkräfte prüften den Angaben zufolge, wie der Kleber gelöst werden kann.