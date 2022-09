Ein Notruf wegen Augen- und Atemwegsreizungen bei Bewohnern einer Wohnanlage in der Mainzer Oberstadt hat am Mittwochabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Unter den 18 festgestellten Leichtverletzten seien 7 Kinder, teilte die Feuerwehr mit. Zwei davon seien Kleinkinder im Alter von unter einem Jahr, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Mainz am Abend. Ein Kind sei zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gekommen.