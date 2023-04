Nach einem lebensgefährlichen Messerangriff auf eine 21 Jahre alte Frau in Mainz sitzt ein 24-Jähriger in Untersuchungshaft. Ihm werde versuchter Totschlag in Tateinheit mit einer gefährlichen Körperverletzung vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen waren die 21-Jährige und der 24 Jahre alte Mann am Montag in Mainz aufeinandergetroffen. Die Hintergründe der Tat würden noch ermittelt.