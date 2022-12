Eine Fußgängerin ist in Mainz von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die 60-Jährige habe am späten Freitagabend vor dem Hauptbahnhof eine Straße überquert und dabei offenbar die Bahn nicht bemerkt, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der Fahrer der Straßenbahn habe zwar noch geklingelt und eine Notbremsung eingeleitet, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Die Frau kam nach Angaben eines anderen Polizisten in ein Krankenhaus in Mainz. Nach dem Unfall sei ein Gutachter eingeschaltet und die Straßenbahnstrecke in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt längere Zeit gesperrt worden.