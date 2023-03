Unbekannte haben in Mainz-Finthen einen Geldautomaten gesprengt. Anwohner hatten in der Nacht zu Dienstag einen Knall gehört, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Automat, der sich in einem Pavillon auf einem Parkplatz zwischen einem Supermarkt und einem Drogeriemarkt befand, wurde zerstört. Auch Teile der angrenzenden Gebäude wurden nach ersten Erkenntnissen leicht beschädigt. Die Polizei konnte noch keine genauen Angaben zum Sachschaden machen, geht jedoch von einer hohen Summe aus. Keine Informationen gab es zu den Tätern. Zudem ist unklar, ob die Unbekannten Geld erbeuten konnten.