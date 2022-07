Im Mainzer Stadtteil Mombach ist am Donnerstag eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Mitarbeiter des Fahrzeugteile-Handels hätten das Gebäude noch rechtzeitig unverletzt verlassen können, teilte die Feuerwehr am späten Abend mit. Eine Einsatzkraft sei jedoch später verletzt worden. Der Rauch war weithin zu sehen.