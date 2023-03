Die Archäologie in Mainz befasst sich nicht nur mit Römern und Germanen, sondern mit den materiellen Hinterlassenschaften der Menschen in einem Zeitraum von mehr als drei Millionen Jahren. Das vor 170 Jahren gegründete Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGZM) hat daher zusammen mit dem Umzug in einen 60 Millionen Euro teuren Neubau auch seinen Namen geändert. Das Forschungsmuseum heißt seit Jahresbeginn Leibniz-Zentrum für Archäologie (Leiza).