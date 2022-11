In Mainz ist ein 31 Jahre alter Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Der Tat war ein Streit zwischen dem Verletzten und einem 39-Jährigen in einer Bar vorausgegangen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Nachdem der 39-Jährige am Montagabend auf den 31-Jährigen eingestochen habe sei er zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. Trotz seiner Stichverletzungen habe der 31-Jährige die Verfolgung aufgenommen. Während der Verfolgung sollen laut Aussagen von Zeugen Schussgeräusche zu hören gewesen sein. Ob wirklich Schüsse fielen, ermittelt nun die Polizei. Eine Waffe sei bislang nicht gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher.

Der Verdächtige stellte sich der Bundespolizei am Mainzer Hauptbahnhof und wurde vorläufig festgenommen. Der 31-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, in Lebensgefahr sei er aber nicht, hieß es. Zunächst war der Verletzte nicht vernehmungsfähig gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft.

