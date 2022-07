Auf einer Zugfahrt zwischen Bad Kreuznach und Mainz ist am Donnerstag ein Streit um zu laute Musik eskaliert. Ein 24-Jähriger wurde dabei leicht verletzt, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte der junge Mann einen 48-Jährigen in der Bahn angesprochen, weil dieser laut über sein Smartphone Musik hörte. Dies habe zu einer Diskussion zwischen den beiden Männern geführt. Der 48-Jährige soll den 24-Jährigen dann plötzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn gekratzt haben.