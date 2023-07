Wegen eines brennenden Wasserkochers in einem Mainzer Mehrfamilienhaus ist ein Mensch leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte retteten die Person aus der betroffenen Wohnung und brachten sie ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Der brennende Wasserkocher auf einer Herdplatte wurde demnach schnell gelöscht, hieß es. Das Treppenhaus des Gebäudes sei bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits stark verraucht gewesen, Wohnung und Treppenhaus seien anschließend mit einem Hochdrucklüfter belüftet worden. Danach konnten die Anwohner laut Feuerwehr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.