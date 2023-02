Durch ein Reifenstück sind auf der A61 bei Gensingen (Landkreis Mainz-Bingen) 16 Fahrzeuge beschädigt worden. Das Teil wurde am Donnerstagabend infolge eines geplatzten Reifens am Auflieger eines Lkws auf die Fahrbahn geschleudert, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Die Fahrer und Fahrerinnen der nachfolgenden 16 Autos konnten dem Reifenteil demnach nicht ausweichen und stießen damit zusammen oder überfuhren es.