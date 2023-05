Bei einem Motorradunfall auf der B9 bei Bingen (Landkreis Mainz-Bingen) ist ein 70-Jähriger ums Leben gekommen. Der Motorradfahrer war am Samstagmittag mit seiner Maschine von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Bordstein touchiert, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dabei stürzten sowohl der Fahrer als auch sein 72 Jahre alter Sozius. Während der Fahrer tödliche Verletzungen erlitt, wurde der Sozius mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schließt aus, dass andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren.