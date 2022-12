Bei einem Unfall im Landkreis Mainz-Bingen sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren am Freitagabend an einer Kreuzung nahe dem Ober-Olmer Forsthaus ein 27-jähriger Autofahrer sowie eine 43-jährige Fahrerin mit ihren Wagen zusammengestoßen. Die beiden Fahrzeuge schleuderten in eine Bushaltestelle, die beschädigt wurde, der Wagen des 27-Jährigen blieb auf dem Dach liegen. Die Polizei ermittelt zu Unfallhergang und -ursache. Der 27-Jährige wurde den Angaben zufolge bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt, die 43-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Ein zwölfjähriges Kind, das in ihrem Wagen auf dem Beifahrersitz saß, blieb unverletzt.