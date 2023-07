Ein Lkw hat am Mittwoch auf der Autobahn 63 zentnerweise Schotter verloren. Der Fahrer sei trotz der offenen Heckklappe nach einem kurzen Stopp weitergefahren, teilte die Polizei am Abend mit. Die Autobahn musste nahe der Anschlussstelle Klein-Winternheim in Richtung Alzey gesperrt werden, im Berufsverkehr habe sich ein bis zu zehn Kilometer langer Stau gebildet.