In Bingen hat am Dienstag ein bisher unbekannter Autofahrer eine Fußgängerin angefahren und verletzt. Der Unfallverursacher hielt nach dem Zusammenstoß zwar kurz an, entfernte sich dann aber, obwohl die Frau ihm deutliche Handzeichen gegeben hat, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zu dem Unfall sei es beim Ausparken im Bereich eines Supermarktes gekommen. Die Frau verletzte sich an der Wade und Kniebeuge. Die Polizei ermittelt.