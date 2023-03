Cheftrainer Bo Svensson würde den Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 derzeit nach eigenen Angaben für keinen anderen Club verlassen. Auf die Frage, was er beim Angebot eines Champions-League-Vereins machen würde, sagte der 43 Jahre alte Däne der "Bild" (Samstag): "Das ist super hypothetisch. Wenn's jetzt wäre, dann käm's nicht infrage. Egal, wer kommen würde, ich würde in Mainz bleiben. Ich habe Vertrag bis 2024, über Dinge in weiterer Zukunft zu diskutieren, ist mir zu theoretisch."