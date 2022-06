Mit einer Schusswaffe hat ein unbekannter Täter einen Supermarkt in Mainz überfallen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann am Donnerstagabend den Kassierer mit einer Schusswaffe bedroht und ihn aufgefordert, den gesamten Kasseninhalt herauszugeben. Den Angaben zufolge hatte der Mann kurz vor Ladenschluss das Lebensmittelgeschäft betreten und eine Packung Zigaretten gekauft. Der Täter konnte mit der Beute zu Fuß in Richtung Ortskern des Stadtteils Laubenheim flüchten, eine Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt und sucht nun nach Zeugen.