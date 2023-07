Immer mehr Kommunen im Saarland wappnen sich mit Vorsorgekonzepten gegen Hochwasser und Starkregen. Bereits 32 Kommunen hätten die Notwendigkeit erkannt, ein Hochwasser- und Starkregenkonzept zu erstellen, teilte Umweltministerin Petra Berg (SPD) am Samstag in Saarbrücken mit. Weitere elf Kommunen arbeiteten an den Vorbereitungen für solch ein Paket mit präventiven Maßnahmen.