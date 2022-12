Eine Autofahrerin hat bei einem Auffahrunfall in Mayen im Landkreis Mayen-Koblenz schwere Verletzungen erlitten. Die Frau sei am frühen Dienstagabend mit ihrem Auto in einen anderen Wagen gestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte ins Krankenhaus. Sie habe das andere Auto vermutlich aus Unachtsamkeit zu spät bemerkt, so der Sprecher.