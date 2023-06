Beim Grillen in einem Garten hat sich ein Mann im Landkreis Mayen-Koblenz am Samstag schwere Verbrennungen zugezogen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der 26-Jährige am Samstag in der Gemeinde Kehrig Ethanol aus einem Kanister in einen Tischgrill nachfüllen, wodurch es zu einer Verpuffung kam. Der Mann wurde mit Verbrennungen an den Händen, Armen und im Nacken mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Er schwebt den Angaben zufolge nicht in Lebensgefahr.