Ein 80-jähriger Autofahrer hat im Landkreis Mayen-Koblenz ein Stopp-Schild übersehen und einen Unfall mit drei Schwerverletzten verursacht. Beim Abbiegen von einer Landstraße in der Nähe der Autobahn-Anschlusstelle Ochtendung nahm er am Freitagabend einem anderen Wagen die Vorfahrt und krachte in das Auto hinein. Wie die Polizei in Mayen mitteilte, wurden der 80-jährige Unfallverursacher, seine Beifahrerin und der Fahrer des anderen Pkw schwer verletzt. Sie kamen nach einer Erstversorgung durch den Notarzt in umliegende Kliniken.