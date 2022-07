Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall an einer Moselbrücke im Landkreis Mayen-Koblenz schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte die Frau am Donnerstagnachmittag mit ihrem Motorrad an einer Kreuzung der Bundesstraße 49 nahe Löf auf die Brücke abbiegen und kollidierte dabei mit einem vorfahrtberechtigten Auto.