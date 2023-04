Auf einer abschüssigen Straße hat sich ein Radfahrer in Vallendar (Landkreis Mayen-Koblenz) mit seinem Pedelec überschlagen und schwer verletzt. Vermutlich hatte der 59-Jährige am Dienstagabend zu stark mit der Vorderradbremse abgebremst, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.