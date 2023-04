Bei einem Unfall in einer Ausfahrt der Bundesstraße 42 bei Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 21-Jährige kam am Montagabend beim Verlassen der B42 in Höhe Bendorf Nord aus ungeklärter Ursache ins Rutschen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei mitteilte.