Der Vater zu betrunken für den Roller, der Sohn zu jung für das Quad: Ein 45-Jähriger und sein zwölfjähriger Sohn sind mit ihren Fahrzeugen in Andernach in eine Verkehrskontrolle geraten - und mussten danach beide zu Fuß nach Hause gehen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Vater auf einem Feldweg mit einem Roller unterwegs, an dem sich ein veraltetes Versicherungskennzeichen befand. Zudem wurde bei ihm eine Alkoholfahne festgestellt.