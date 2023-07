In der Lotto-Geschichte war es vor genau zehn Jahren ein echter Einschnitt: Die Ziehung der Lottozahlen war im Juli 2013 zum letzten Mal live im Fernsehen zu sehen. Zuvor war sie fast ein halbes Jahrhundert lang ein TV-Ritual gewesen.

Seit dem Wechsel ins Netz werden die Gewinnzahlen immer mittwochs und samstags in Saarbrücken in einem Studio gezogen und live im Internet auf lotto.de übertragen. Das zehnte Jubiläum wird mit der Ziehungssendung an diesem Mittwoch (5. Juli) gefeiert, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock am Dienstag mitteilte.

Die erste Ziehung der Lottozahlen über Livestream im Internet hatte es am 3. Juli 2013 gegeben. Von Anfang an mit dabei war Moderator Chris Fleischhauer als erste männliche Lottofee. "Die Technik hat mich bisher kein einziges Mal im Stich gelassen", teilte er mit. Er werde auch die Ziehung zum Jubiläum moderieren. Seit Sommer 2017 ist zudem Moderatorin Miriam Hannah mit im Team. Die Live-Sendung wird beim Saarländischen Rundfunk produziert.

Erstmals im Fernsehen war die Ziehung der Lottozahlen im September 1965 in der ARD aus einem Studio des Hessischen Rundfunks in Frankfurt am Main zu sehen gewesen. Karin Dinslage moderierte die Ziehungen von 1965 bis 1971 - ab 1967 startete auch Karin Tietze-Ludwig als Moderatorin. 1998 übergab sie den Staffelstab an ihre Nachfolgerin Franziska Reichenbacher, die die Lottozahlen bis heute - allerdings erst nach der Ziehung - samstagsabends im öffentlich-rechtlichen Fernsehen präsentiert.

Mitteilung Lotto.de