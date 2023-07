Nach mehrstündigen Arbeiten an der IT hat die Universitätsmedizin Mainz am Donnerstagabend die Versorgung von Notfällen wieder aufgenommen. Das teilte ein Sprecher mit. Die Widerstandsfähigkeit der IT-Systeme sei nun erhöht. Am 11. Juli war bei Bauarbeiten ein wichtiges Netzwerkkabel beschädigt worden, was einen kompletten Ausfall der IT-Systeme verursachte. Die anderen Kliniken in der Region seien über die Arbeiten am Donnerstag informiert worden, hatte die Uniklinik mitgeteilt.