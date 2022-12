67-Jährige in Losheim am See tödlich verunglückt

Bei einem Verkehrsunfall in Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) ist eine 67-jährige Frau tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, rollte sie am Freitagmorgen mit ihrem Pkw rückwärts eine abschüssige Straße hinunter und überfuhr dabei eine Verkehrsinsel mit Rohrpfosten. Anschließend sei ihr Wagen an einer Gartenmauer zum Stehen gekommen. Durch den Aufprall sei das Fahrzeugheck schwer beschädigt worden.

Die Frau ist laut Polizei noch an der Unfallstelle gestorben. Sie saß allein in dem Fahrzeug. Nach ersten Ermittlungen sei davon auszugehen, dass die 67-Jährige während der Fahrt einen internistischen Notfall erlitt und es in der Folge zu dem Unfall kam, hieß es.

