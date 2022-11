Angetrunken und ohne Führerschein hat ein Autofahrer in Wadern (Kreis Merzig-Wadern) bei einem Unfall ein Brückengeländer durchbrochen. Der 21-Jährige sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er sei am frühen Samstagmorgen mit seinem nicht zugelassenem Auto vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit zunächst mit einem geparkten Wagen kollidiert, ins Schleudern geraten und über das Geländer in einen Bach gekracht. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Den 21-Jährigen erwarten mehrere Strafanzeigen.