Ein betrunkener Autofahrer ist bei Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) in Schlangenlinien über die B268 gefahren. Die Polizei habe den Mann am frühen Freitagmorgen aus dem Verkehr gezogen, hieß es in einer Mitteilung. Ein Atemalkoholtest bei dem 45-Jährigen ergab demnach 2,26 Promille. Auf dem Weg zur Dienststelle habe er die Beamten "in übler Weise" beleidigt. Der Mann muss sich nun strafrechtlich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung von Polizeibeamten verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.