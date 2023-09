In Deutschland wird nach Ansicht des saarländischen Politikers Oskar Lafontaine eine neue Partei gebraucht. "Es gibt eine echte Lücke im deutschen Parteiensystem", sagte Lafontaine der Deutschen Presse-Agentur an seinem Wohnort in Merzig im Saarland. Dies führe dazu, dass sich Arbeitnehmer oder Menschen mit geringem Einkommen und geringer Rente "immer mehr von der AfD vertreten fühlen". Die AfD sei aber "keine Partei für die kleinen Leute, weil sie ja neoliberale Wirtschaftsvorstellungen hat, wie den Abbau des Sozialstaates".