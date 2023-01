Polizisten haben im Saarland den Fahrer eines Linienbusses nach einer Unfallflucht gestellt. Wie die Polizeiinspektion Nordsaarland am Donnerstagabend mitteilte, war am Mittwochmorgen auf der Landstraße 329 zwischen Buweiler und Kastel ein Linienbus mit einem entgegenkommenden Lkw-Hängerzug kollidiert. Der Fahrer des Busses entfernte sich demnach unerlaubt von der Unfallstelle. Die Beamten werteten nach Angaben der Polizei Verkehrsdaten aus und machten den 35-Jährigen am Mittag in Sötern ausfindig. Der Schaden an dem Bus war den Angaben zufolge bereits repariert, der Fahrer gab die Unfallflucht zu.