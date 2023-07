Statt die erhoffte Unterstützung im Streit mit einem aggressiven Kontrahenten zu bekommen, hat sich ein Mann mit einem Anruf bei der Polizei seine eigene Festnahme eingehandelt. Der 56-Jährige habe am Dienstagabend in Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) den Notruf gewählt und angegeben, dass er mit einem Bekannten nach einem Trinkgelage in Streit geraten sei und von diesem nun massiv bedroht werde, teilte die Polizei mit. Als die Beamten an der Adresse des Mannes eintrafen, war sein Widersacher bereits verschwunden - allerdings stellte sich heraus, dass gegen den Anrufer selbst ein Haftbefehl wegen eines Betrugsdelikts offen war. So wurde er über Nacht in Polizeigewahrsam genommen. Am Mittwoch sollte er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.