Eine wohnungslose Frau hat mit mehreren Straftaten innerhalb von zwei Tagen im Landkreis Merzig-Wadern für Trubel gesorgt. Zunächst stahl die 63-Jährige am Montag einen Badeanzug aus einem Geschäft in Wadern, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Anschließend wurde sie am Nachmittag am Ufer der Wadrill in einem steilen Gelände hilflos an einer Wurzel hängend gefunden. Die Polizei und Feuerwehr kamen zur Rettung der Frau. Sie wurde nicht verletzt. Doch die Einsatzkräfte fanden weiteres Diebesgut bei ihr.